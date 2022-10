Der Linkshänder von den Füchsen Berlin verletzte sich am Montag am rechten Fuß. Für Bundestrainer Alfred Gislason ist es nach dem erkrankten Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) der zweite Ausfall bei der laufenden Länderspielmaßnahme.

Für Wiede rückt Rückraumspieler Franz Semper von der SG Flensburg-Handewitt in das Aufgebot des Deutschen Handballbundes (DHB). Der Linkshänder, der zum WM-Aufgebot 2019 zählte, kehrt damit nach langer Pause aufgrund einer Herzmuskelentzündung sowie eines Kreuzbandrisses ins DHB-Team zurück.

Die deutsche Nationalmannschaft, die am Montag in Frankfurt/Main ihren Lehrgang begonnen hat, trifft im EHF EURO Cup am Donnerstag (19 Uhr/Sport1) in Mannheim auf Europameister Schweden und zwei Tage später am Samstag (20.15 Uhr) in Jaen auf Gastgeber Spanien. Die letzten beiden Länderspiele des Jahres gehören zur Vorbereitung auf die WM 2023 vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden.

