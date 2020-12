Julia Maidhof war am Dienstagabend im dänischen Kolding mit neun Treffern die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Die DHB-Frauen waren nur 24 Stunden zuvor bereits Weltmeister Niederlande unterlegen (27:28), hatten auch dank des 32:25 gegen Ungarn zum Auftakt in die heiße Turnierphase aber das Weiterkommen in der eigenen Hand.