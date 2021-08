bis 19. Dezember) lösbare Vorrunden-Aufgaben zugelost bekommen. Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft bei der ersten Frauen-WM mit 32 Mannschaften in der ausschließlich mit europäischen Mannschaften besetzten Gruppe E auf Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die drei besten Teams aus jeder der acht Vierer-Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), für die in der WM-Geschichte der Titelgewinn von 1993 in Norwegen zu Buche steht, hatte sich im vergangenen Frühjahr in den Play-offs gegen Portugal für die Teilnahme an der WM-Endrunde qualifiziert. Bei der zurückliegenden WM 2019 in Japan war die deutsche Mannschaft Achter geworden. Für die Olympischen Spiele in Tokio hatten sich Groeners Spielerinnen nicht qualifizieren können.

Spielorte bei der Premiere einer WM in Spanien sind Castellon, Granollers, Lliria und Torrevieja. Als Finalschauplatz war ursprünglich Barcelona vorgesehen gewesen, doch wegen der Corona-Pandemie wurde die katalanische Metropole durch Granollers ersetzt.

Handball HBL: Erlangen bindet Cheftrainer Haaß langfristig VOR 13 STUNDEN

Von den 32 teilnehmenden Mannschaften stehen bislang erst 22 Teams fest. Wegen der Corona-Pandemie konnten nicht alle Qualifikationsspiele bis zur Auslosung ausgetragen werden. Die zehn noch zu vergebenden Plätze sollen bis zum Herbst ausgespielt werden.

Olympia - Handball Gensheimer und Weinhold treten aus Nationalmannschaft zurück VOR 14 STUNDEN