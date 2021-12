Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Donnerstagabend in Lliria 31:21 (17:10) gegen Tschechien durch und hat damit bereits den Einzug in die Hauptrunde vor Augen.

Kapitänin Alina Grijseels war vor rund 500 Zuschauern mit vier Treffern die erfolgreichste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Die weiteren Gegner in der deutschen Vorrundengruppe E sind am Samstag (18.00 Uhr) die Slowakei und am Montag Ungarn (20.30 Uhr/beide sportdeutschland.TV).

Die besten drei Teams der acht Vorrundengruppen ziehen in die Hauptrunde des XXL-Turniers mit erstmals 32 Teams ein. Die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Nationen werden mitgenommen.

