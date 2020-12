Das deutsche Team von Bundestrainer Henk Groener war am Montag im dänischen Kolding durch ein 21:21 gegen Polen trotz schmeichelhafter Leistungen mit zwei Punkten in die nächste Turnierphase eingezogen. Außerdem sind die DHB-Vorrundengegner Norwegen und Rumänien in der deutschen Hauptrundengruppe vertreten.