Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener verlor am Sonntagabend in Granollers 16:32 (8:13) gegen Mitfavorit Dänemark und beendete die Gruppe damit auf dem zweiten Platz. Im Viertelfinale ist am Dienstag der Vizeweltmeister und Gastgeber Spanien der deutsche Gegner.

Kapitänin Alina Grijseels war mit sechs Treffern vor rund 800 Zuschauern die erfolgreichste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Das Groener-Team hatte am Freitag durch ein 37:28 gegen Asienmeister Südkorea bereits vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Zum Start der Hauptrunde war ein 29:18 gegen Republik Kongo gelungen.

