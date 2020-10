Die Frauen-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag (18.15 Uhr/Sport1) im ersten Spiel seit 293 Tagen in Lingen auf Weltmeister Niederlande. Es ist zugleich der Auftakt in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Dänemark und Norwegen (4. bis 20. Dezember), wo die DHB-Auswahl in Trondheim auf Co-Gastgeber Norwegen, Polen und Rumänien trifft.