In niedersächsischen Lingen war Rückkehrerin Xenia Smits mit fünf Treffern die besten Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Zuschauer waren in der Emslandarena aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Am Samstag (16.45 Uhr/Sport1) treffen die DHB-Frauen an gleicher Stelle ein weiteres Mal auf die niederländischen Nachbarn. Die EM findet vom 4. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen statt. Deutschland bekommt es in der Vorrunde in Trondheim mit Co-Gastgeber Norwegen, Polen und Rumänien zu tun.