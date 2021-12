Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Mittwochabend in Granollers mit 29:18 (15:7) gegen Außenseiter Republik Kongo durch und wahrte mit 6:0 Punkten seine makellose Turnierbilanz.

Johanna Stockschläder mit sechs sowie Kapitänin Alina Grijseels und Amelie Berger mit je fünf Treffern waren beim vierten Sieg im vierten WM-Spiel vor rund 550 Zuschauern die erfolgreichsten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Dank der Schützenhilfe Dänemarks, das am Mittwochabend Ungarn mit 30:19 (15:11) bezwang, kann die deutsche Mannschaft bereits am Freitag (15.30 Uhr) mit einem weiteren Sieg gegen Asienmeister Südkorea den ersten Viertelfinaleinzug bei einer WM seit 2013 perfekt machen. Zum Abschluss der Hauptrunde trifft Deutschland am Sonntag (20.30 Uhr/beide sportdeutschland.TV) auf den ebenfalls verlustpunktfreien dänischen Turniermitfavoriten.

Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in die K.o.-Phase des XXL-Turniers mit 32 Teams ein.

