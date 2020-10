Beim Länderspiel in Lingen musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener nach einem schweren Fehlstart mit 26:32 (10:18) geschlagen geben, zwei Tage zuvor hatten die Gastgeberinnen an gleicher Stelle noch knapp gewonnen (27:25).

Shenia Minevskaja war mit sieben Treffern die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Zuschauer waren in der Emslandarena aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Das DHB-Team verschlief den Start komplett, die Groener-Schützlinge bissen sich entweder die Zähne an der Abwehr aus oder zeigten sich schwach im Abschluss. Beim Stand von 3:12 nahm Groener die erste Auszeit. "Wir sind nicht aggressiv, wir reden nicht", sagte der Niederländer und forderte mehr Einsatz. Kurz darauf bat er wieder zum Gespräch (5:14).

Im vergangenen Dezember hatten die DHB-Frauen bei der WM in Japan ihr letztes Spiel für lange Zeit bestritten - und dabei das Olympia-Ticket verspielt. Beim Start in den Doppelpack gegen die Niederlande stand das erste Länderspiel nach 293 Tagen Zwangspause an.