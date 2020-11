Das Team von Bundestrainer Henk Groener, der aufgrund einer Corona-Infektion voraussichtlich erst am Donnerstag in Frankfurt/Main dazustößt, trifft zum EM-Auftakt am 3. Dezember in Kolding auf Rumänien (18.00 Uhr). Weitere Gegner in Vorrundengruppe D sind Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr).