bis 20. Dezember) einen Ausfall verkraften. Rückraumspielerin Mia Zschocke (Bayer Leverkusen) hat sich im Training am linken Sprunggelenk verletzt, für die 22-Jährige berief Bundestrainer Henk Groener Annika Lott (Buxtehuder SV) in den 18er-Kader. Die 20-Jährige hatte erst vor wenigen Wochen ihr Debüt für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gefeiert.

Groeners Team trifft zum EM-Auftakt am 3. Dezember in Kolding auf Rumänien (18.00 Uhr). Weitere Gegner in der Vorrundengruppe D sind Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr, jeweils Sportdeutschland.tv).