Der langjährige Spielführer Gensheimer sowie Leistungsträger Weinhold waren im Anschluss an das enttäuschende Viertelfinal-Aus bei Olympia in Tokio aus dem DHB-Team zurückgetreten.

In der Halbzeitpause des Duells zwischen Deutschland und Portugal erhielt das Duo aus den Händen von DHB-Präsident Andreas Michelmann und DHB-Sportvorstand Axel Kromer einen Strauß Blumen sowie ein Abschiedsfoto. Die Zuschauer spendeten Standing Ovations. Auch der langjährige Mannschaftsarzt Kurt Steuer wurde verabschiedet.

Gensheimer (35) hatte im November 2005 sein Debüt im DHB-Trikot gegeben, seit 2014 war er Kapitän. In fast 16 Jahren gelangen ihm in 204 Länderspielen 921 Treffer. Sein größter Erfolg im DHB-Team ist der Gewinn von Olympia-Bronze in Rio 2016.

Linkshänder Weinhold (35) gehörte seit 2008 fest zum Inventar des DHB-Teams. 137 Länderspiele (339 Tore) stehen in der Vita des Europameisters von 2016. Gensheimer hatte beim bislang letzten deutschen Titel verletzt gefehlt.

