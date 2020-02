Der deutsche Handball schaut gespannt nach Kairo: In Ägyptens pulsierender Hauptstadt werden am Freitag die Frauen-WM 2025 und die Männer-WM 2027 vergeben. Bei der Vision des Verbandes, der die 20er-Jahre zum "Jahrzehnt des Handballs" machen will, haben die Kampagnen höchste Priorität.

Gute Chancen auf Austragung

"Wir möchten den Handball mit diesen Großereignissen weiter in der Gesellschaft etablieren, aber auch der internationalen Handballfamilie starke Impulse geben", sagt DHB-Vorstandschef Mark Schober:

" Mit unseren Bewerbungen bauen wir auf den begeisternden WM-Turnieren der Frauen 2017 und der Männer 2019 auf und bringen unsere Erfahrungen ein. "

Die Zuschläge des Weltverbandes IHF vorausgesetzt, wären die beiden Weltmeisterschaften nach der Männer-EM 2024 die Großturniere Nummer zwei und drei in den kommenden Jahren.

Ernsthafte Sorgen brauchen sich Schober, Verbandspräsident Andreas Michelmann und DHB-Vize Bob Hanning vor ihrer 20-minütigen Präsentation im schicken Marriott Hotel nicht zu machen. Für das Frauenturnier 2025 ist die deutsch-niederländische Kandidatur die einzige Bewerbung.

Bei den Männern treten für 2027 nur noch Kroatien, Dänemark und Norwegen als gemeinsame Ausrichter an. Da das Trio jedoch auch als alleiniger Kandidat um das Männer-Turnier 2025 buhlt, dürfte der Weg für die achte WM-Endrunde auf deutschem Boden frei sein.

Klein: "Deutschland wäre wunderbarer Gsatgeber"

Falls es vor den Mitgliedern des IHF-Rates noch weiterer Argumente bedarf, hat der DHB mit Isabell und Dominik Klein noch zwei Joker im Ärmel. Das Sportler-Ehepaar zählt ebenfalls zur deutschen Delegation in Kairo.

"Wir durften beide eine Weltmeisterschaft im eigenen Land erleben und wissen aus zahlreichen Gesprächen mit Spielerinnen und Spielern aus aller Welt, wie wohl sie sich als unsere Gäste bei uns gefühlt haben", sagen die Ex-Nationalspieler:

" Wir sind davon überzeugt, dass Deutschland wieder ein wunderbarer Gastgeber wäre. "

Für den DHB ist die Austragung weiterer Großveranstaltungen elementar - im öffentlichen Wettstreit um mehr Aufmerksamkeit und TV-Reichweite, im immer härter werdenden Kampf um neue Mitglieder und nicht zuletzt auch für den Geldbeutel. So bescherte die Heim-WM vor einem Jahr dem DHB einen satten Gewinn von fast drei Millionen Euro. Frisches Geld, das laut der DHB-Macher "strategisch und mit Augenmaß in die Entwicklung des Handballs" investiert werden könne.

(SID)

