"Das hat bei beiden Spielern nichts mit den Leistungen zu tun. Wir hatten das Ziel, die Belastungen zu verteilen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer vor dem Spiel am Sonntag in Tallinn (15.15 Uhr/ZDF). Heinevetter und Böhm reisten bereits am Freitag vom DHB-Team aus Düsseldorf ab.

Die deutsche Mannschaft fliegt am Samstag von Köln aus in die estnische Hauptstadt. Der Deutsche Handballbund (DHB) hätte die Reise gern erst am Spieltag selbst angetreten, dies war jedoch nicht mit den Corona-Auflagen in Estland vereinbar. "Ohne Ausnahme müssen alle Einreisenden auf estnischem Boden einen PCR-Test vollziehen", erklärte Kromer.