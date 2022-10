Der Rückraumspieler vom Bundesligisten Füchse Berlin und seine Frau erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Bundestrainer Alfred Gislason verzichtete auf eine Nachnominierung, die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) reist somit mit 16 Spielern nach Andalusien.

Dort steht am Samstag (20.15 Uhr/sportschau.de) in Jaen gegen den Olympia-Dritten Spanien das zweite Spiel im Rahmen des EHF EURO Cups an. Mit dabei ist auch Simon Ernst: Wie bereits vor dem Duell mit Schweden (33:37) am Donnerstag bekannt wurde, ersetzt der Leipziger den leicht am Oberschenkel verletzten Lukas Stutzke (Bergischer HC) im deutschen Aufgebot. Ernst kam gegen den Europameister noch nicht zum Einsatz.

