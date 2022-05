Beim Final Four um den DHB-Pokal in Stuttgart gewann das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Sonntag das Endspiel gegen den VfL Oldenburg 40:30 (17:12) und verteidigte seinen Titel erfolgreich.

Beste Werferinnen beim Sieger waren Nationalspielerin Julia Maidhof und Karolina Kudlacz-Gloc mit jeweils sechs Treffern. Oldenburg reichten auch die neun Tore der überragenden Kathrin Pichlmeier nicht, achtmal traf Merle Carstensen für den VfL.

Für die Überfliegerinnen aus Bietigheim war es wettbewerbsübergreifend der 53. Pflichtspielsieg in Folge. Nach dem Triumph in der European League und der Meisterschaft holten sie streng genommen sogar das Quadruple. Zu Beginn der Saison hatte der Klub gegen Borussia Dortmund den Supercup gewonnen.

Oldenburg verpasste indes seinen fünften Pokalsieg. Der VfL hatte im Halbfinale am Vortag den Buxtehuder SV mit 28:26 (15:8) ausgeschaltet, Bietigheim setzte sich 32:28 (17:12) gegen den Thüringer HC durch. Der THC gewann am Sonntag das Spiel um Platz drei gegen Buxtehude mit 30:27 (17:12).

