Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann das Topspiel im Viertelfinale des DHB-Pokals bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) und peilt beim Final Four in Hamburg (23./24. April) seinen zwölften Pokalsieg an.

Hauptgegner ist der SC Magdeburg. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich souverän mit 34:26 (18:11) gegen den Ligakonkurrenten GWD Minden durch. Beste Werfer der Gastgeber waren Kay Smits und Michael Damgaard mit jeweils neun Toren. Die Magdeburger dürften damit nach 1996 und 2016 von ihrem dritten Pokalsieg träumen.

Ad

Am Samstag hatte sich der HC Erlangen durch ein 29:27 (12:16) beim Zweitliga-Tabellenführer VfL Gummersbach als erste Mannschaft für das Final Four qualifiziert. Das Spiel von Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe gegen die MT Melsungen musste aufgrund mehrerer Coronafälle bei den Gästen verlegt werden. Die Auslosung der Halbfinals findet am Dienstag statt.

Handball Handball-EM: Titelverteidiger Spanien und Schweden erreichen Finale GESTERN AM 19:07

Rekordpokalsieger Kiel legte einen Fehlstart hin und lag bei den Löwen mit ihrem neuen Trainer Ljubomir Vranjes schnell mit 1:4 zurück (6.). Angetrieben von Topstar Sander Sagosen kamen die Gäste dann aber besser ins Spiel und gingen beim 7:6 erstmals in Führung (17.).

Die kampfstarken Gastgeber hielten die Begegnung aber bis in die Schlussphase offen, auch wenn sie sich gegen die starke Kieler Abwehr schwer taten. Der nervenstarke THW hatte aber das bessere Ende für sich.

Erlangen gelang derweil die erste Final-Four-Teilnahme durch eine Aufholjagd nach der Pause. "Wir sind alle überwältigt, welchen Charakter die Mannschaft gezeigt hat und wie sie ein fast verlorenes Spiel noch zurückgeholt hat", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Carsten Bissel und fügte an: "Wir können noch gar nicht glauben, dass unser HC Erlangen im Final Four in Hamburg vertreten ist. Ein Traum wurde wahr."

Handball DHB-Pokal: Gummersbach verpasst Final Four GESTERN AM 18:57