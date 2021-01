Deutschland beendete die Weltmeisterschaft in Ägypten als Zwölfter - nie schnitt ein deutsches Team bei einer WM schlechter ab. Für die in den Sommer 2021 verlegten Spiele in Tokio, bei denen der Deutsche Handballbund (DHB) die Goldmedaille anpeilt, muss sich das DHB-Team bei einem Turnier im März in Berlin gegen Slowenien, Schweden und Algerien noch qualifizieren.