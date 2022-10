Rückraumspieler Lukas Stutzke (24) vom Bundesligisten Bergischer HC zog sich eine leichte Oberschenkelverletzung zu und fällt für die Partie gegen den Europameister am Donnerstag (19 Uhr/Sport1) sowie das Spiel in Spanien am Samstag (20.15 Uhr/sportschau.de) aus.

Bundestrainer Alfred Gislason nominierte Simon Ernst von DHfK Leipzig nach, der Europameister von 2016 stößt allerdings erst am Freitag zum Team. Stutzke ist der dritte Ausfall während der laufenden Länderspielmaßnahme. Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) hatte seine Absage erkrankt abgesagt, Linkshänder Fabian Wiede (Füchse Berlin) knickte im Training am Montag um und musste abreisen.

