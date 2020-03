DHB-Team bei Gislason-Premiere ohne Weber - Hoffen auf "Normalität"

Der 27 Jahre alte Rückraumspieler von SC DHfK Leipzig plagt sich mit muskulären Problemen.

Der bereits für den an der Wade verletzten Mindener Spielmacher Marian Michalczik nachnominierte Youngster Juri Knorr (19) dürfte nun deutlich mehr Spielanteile erhalten als erwartet. "Eigentlich sollte er nur ein bisschen reinschnuppern und die Gruppe kennenlernen, aber jetzt sieht es danach aus, dass er spielen wird", sagte Gislason am Donnerstag.

Das erste Spiel der Nationalmannschaft unter Gislasons Regie findet wegen der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Das sei "schade", sagte der Isländer, "aber es ist trotzdem noch etwas Besonderes".

Mit den Möglichkeiten, dass das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin (17. bis 19. April) gar nicht oder ebenfalls ohne die Unterstützung der Fans stattfinden wird, will sich der frühere Erfolgscoach des THW Kiel noch nicht näher beschäftigen. "Ich bin ein optimistischer Mensch und hoffe, dass sich die Lage bis dahin beruhigt hat", sagte der 60-Jährige, "ich hoffe, dass wir in einem Monat wieder zur Normalität gekommen sind."