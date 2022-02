Dies gaben der BVB und der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Montag bekannt. Rechtsaußen Berger verpasst damit den ersten Lehrgang des Jahres Ende Februar in Düsseldorf und die weiteren EM-Qualifikationsspiele Ende April. Selbst ihre Teilnahme am EM-Turnier im November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien erscheint akut gefährdet.

"Amelie wird sicherlich sechs bis acht Monate ausfallen. Die einzig gute Nachricht dabei ist, dass keine anderen Bänder oder zusätzlich auch noch der Meniskus beschädigt worden ist. Dann wäre die Zwangspause noch länger geworden", sagte BVB-Trainer Andre Fuhr.

Ad

Handball Torhüter infiziert: Balingen gegen Lübbecke wird verschoben VOR EINER STUNDE

Handball ServusTV zeigt Flensburg-Kielce am Mittwoch live VOR 4 STUNDEN