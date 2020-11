"Wir sind froh, dass wir am Ende überhaupt noch gewonnen haben. Das war heute nichts", sagte Kastening nach dem Geisterspiel in Düsseldorf durchaus kritisch. "Die Bosnier haben uns eingelullt ? und uns zu leichten Fehlern eingeladen. Die haben unglaublich viele 'Lulli-Tore' gemacht. Es war mit das komischste Spiel in den letzten Jahren, das ich erleben durfte."

Nichtsdestotrotz steht die deutsche Mannschaft in ihrer Qualifikationsgruppe vorerst an der Spitze. Am Sonntag (15.15 Uhr/ZDF) will sie ihre Position im Duell mit Estland in Tallinn behaupten - und ein anderes Gesicht zeigen: "Wir wollen uns über 60 Minuten steigern. Die Leistung aus der zweiten Halbzeit zu verbessern, wäre meine Idealvorstellung", sagte Gislason.