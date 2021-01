Bester Torschütze in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitagabend in Gizeh war Timo Kastening mit neun Treffern. Schon am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) gegen Kap Verde kann das deutsche Team den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde perfekt machen. Dritter Gegner in der Vorrundengruppe A ist am Dienstag Ungarn.