Als Topfavorit gilt Titelverteidiger Dänemark mit einer Quote von 4:1. Gute Chancen auf den Titelgewinn werden zudem Vizeweltmeister Norwegen, dem WM-Dritten Frankreich und Ex-Champion Spanien (alle 5:1) eingeräumt. Kroatien wird mit 9:1 ebenfalls noch höher gehandelt als das Team von Bundestrainer Alfred Gislason.

In der Vorrunde hingegen deuten die Odds auf einen Durchmarsch der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in die Hauptrunde hin. Vor den Spielen von Gislasons Mannschaft gegen Uruguay (Freitag), Kap Verde (Sonntag) und Ungarn (Dienstag) gilt die ohne einige Stars angereiste deutsche Mannschaft mit einer Quote von 1,25:1 als klarer Favorit auf den Gruppensieg. Sollte Ungarn nach den Gruppenspielen auf Platz eins stehen, zahlt bwin das 3,55-Fache des Einsatzes aus.