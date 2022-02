Die Partien am 19. März in Gummersbach (16.15 Uhr) und am 20. März in Kassel (17.15 Uhr/beide Sport1) bilden den Abschluss der ersten Lehrgangswoche der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nach der Europameisterschaft im Januar.

"Ungarn ist ein starker Gegner, der uns fordern wird", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: "Solche Gegner sind in unserem Entwicklungsprozess, gerade nach dem ungeplanten Verlauf bei der EHF EURO, sehr wichtig, um als Team auf unserem gemeinsamen Weg Richtung WM 2023 und Heim-EM 2024 weiter zu wachsen."

Ad

Für die Veranstaltungen gilt nach aktuellem Stand der Corona-Pandemie ein 2G-Reglement ? Zutritt erhält also, wer den Status geimpft oder genesen nachweisen kann. Im Hygienekonzept definierte Ausnahmeregelungen bestehen für Kinder und Jugendliche. Der Deutsche Handballbund (DHB) plant auf Basis der neuen Corona-Verordnungen in Nordrhein-Westfalen und Hessen mit einer Auslastung von 60 Prozent in Gummersbach (knapp 2500 Zuschauer*innen) und einer vollen Auslastung (bis zu 4300 Fans) in Kassel.

Handball European League: Magdeburg und Berlin siegreich VOR 13 STUNDEN

"Nach zwei Jahren ohne oder mit nur wenigen Zuschauer*innen sind die beiden Spiele unserer Männer-Nationalmannschaft gegen Ungarn ein großer Schritt in Richtung Normalität", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober: "Wir freuen uns schon jetzt riesig auf die Atmosphäre und Emotionen in den Arenen. Das haben wir alle vermisst, denn das macht den Handball aus."

Nach den Ungarn-Testspielen geht der volle Fokus in Richtung WM-Play-offs, die im April (13./14. April und 16./17. April) ausgespielt werden. Mögliche Gegner der DHB-Auswahl sind die Färöer oder Belarus, die in der internationalen Woche im März zwei Mal aufeinandertreffen werden.

Handball Vorerst keine internationalen Handball-Spiele mehr in der Ukraine VOR 17 STUNDEN