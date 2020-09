Mit 4:0 Punkten weisen die Flensburger damit eine bisher makellose Bilanz in der Gruppe A auf, die erste Begegnung hatte die SG in der vergangenen Woche mit 31:30 gegen den polnischen Topklub KS Kielce und Nationalkeeper Andreas Wolff gewonnen.

Am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) steht auch für den in der Spielpause zum Corona-Meister gekürten THW beim HBC Nantes das zweite Spiel an. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky Sport News) treffen die beiden deutschen Topteams in Düsseldorf dann im Supercup aufeinander.