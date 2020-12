Ihr Auftaktspiel hatten die DHB-Frauen am Donnerstag in Abwesenheit Henk Groeners gegen den EM-Vierten Rumänien gewonnen (22:19).

Shootingstar Emily Bölk und Xenia Smits waren am Samstagabend mit jeweils vier Treffern die besten deutschen Werferinnen in Kolding, wo zuvor die Polinnen trotz eines guten Starts Rumänien unterlegen waren (24:28).

Niederländer Groener erlebte das erste Spiel im Zuge der EM an der Seitenlinie. Der 60-Jährige war nach seiner Corona-Infektion am Mittwoch erstmals negativ getestet worden und nach Dänemark gereist. Nach einem weiteren negativen Testergebnis nach seiner Ankunft in Kolding durfte er in den Kreis des Teams eintreten.