Mai in Stuttgart austragen. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag. Gegner der DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason, die das EM-Ticket bereits nach vier von sechs Partien gelöst hat, ist Estland. Der Anwurf ist für 18.00 Uhr geplant, muss aber noch bestätigt werden.

Die EM 2022 findet in Ungarn und der Slowakei statt. Die deutsche Auswahl tritt in der Vorrunde in Bratislava an.

