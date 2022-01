"Auch diejenigen, die jetzt in Quarantäne sind, haben sich dafür entschieden, dabei zu bleiben. Wir erleben hier eine große Euphorie. Die Mannschaft ist Feuer und Flamme, hier weiter Handball spielen zu können", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag wenige Minuten vor dem Gruppenfinale gegen Polen im ZDF.

Bundestrainer Alfred Gislason standen für das letzte Vorrundenspiel in Bratislava nur 14 Spieler zur Verfügung, nachdem sich in Torhüter Till Klimpke und Linksaußen Marcel Schiller die Profis Nummer acht und neun nach positiven Tests in Isolation begeben mussten. Für das infizierte Duo werden Torhüter Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen) und Linksaußen Patrick Zieker (TVB Stuttgart) nachnominiert.

Zu einem möglichen Rückzug, ergänzte Kromer, könne es dann kommen, "wenn sich mehrere Spieler in die Richtung äußern würden. Aber ganz ehrlich: Wir sind jetzt immer noch in einem Turnier drin, in dem alle Mannschaften das genauso mitmachen wie wir. Wir haben Gott sei Dank keine Erkrankten, die uns Sorgen machen. Wir marschieren hier im Turnier möglichst weit und können in dem Fall die Breite ausnutzen", sagte der Funktionär.

