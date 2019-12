Auf die ganz große Knallerei an Silvester wird Christian Prokop diesmal verzichten. "Früher hat es die tatsächlich gegeben. Da war ich spätestens ab neun Uhr draußen, damit ich mit Freunden bis zwei Uhr nachts mit dem Knallen auch durch war", sagt der Handball-Bundestrainer im "SID"-Interview und lacht:

" Aber das ist jetzt als Familienvater natürlich anders. "

Statt großer Chinaböller wird es im Hause Prokop ein bisschen Feuerwerk geben. Mit Wunderkerzen, Leucht-Batterien und Funken sprühenden Propellern begrüßt der DHB-Coach das neue Jahr. "Das wird ein schönes, aber nicht ausschweifendes Silvester", sagte Prokop:

" Wir feiern gemütlich im Familienkreis. Freunde kommen zum Raclette-Essen. "

Zahlreiche Ausfälle vor Beginn der EM-Mission

Kraft tanken im Kreise seiner Liebsten heißt es für Prokop und seine Spieler über den Jahreswechsel, bevor am Donnerstag in Frankfurt am Main die knifflige EM-Mission beginnt. Sieben Tage intensive Vorbereitung mit zwei Testspielen gegen Island (4. Januar, 17.20 Uhr) und Österreich (Wien, 6. Januar, 14.40 Uhr) müssen dem aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Absagen umformierten Team reichen, um sich auf den gemeinsamen Kampf um eine Medaille einzuschwören. Schon am 9. Januar steht der EM-Auftakt gegen die Niederlande (9. Januar/18.15 Uhr) auf dem Programm.

An seiner Motivation lässt Prokop trotz des Fehlens etlicher Rückraum-Stammkräfte keinen Zweifel, er ist heiß auf das Handball-Jahr 2020. "Ich habe Lust, die Jungs endlich wieder zu sehen und mit ihnen das Turnier zu spielen. Ich freue mich auf die Typen, die Leistung und den Spaß mit ihnen", sagte der 41-Jährige, der vor seinem dritten vollen Amtsjahr als Coach der deutschen Handballer steht. Ein Jahr, das mit der Mammut-EM mit 24 (statt bisher 16) Teams in Norwegen, Österreich und Schweden und den Olympischen Spielen im Sommer riesige Herausforderungen bereithält.

Er spüre eine Entwicklung in der Mannschaft, sagt Prokop, betont aber:

" Wir können uns für die Vergangenheit und die emotionale Heim-WM nicht mehr viel kaufen, es geht jetzt bei null los. Ich sehe 2020 zuversichtlich entgegen, weil ich eine Mannschaft trainiere, die investiert und Spaß hat. "

DHB: Hohe Ziele für EM und Olympia

Nach der Enttäuschung bei seiner EM-Premiere 2018 (Rang 9) und dem vierten Platz vor Jahresfrist soll es 2020 noch ein Stückchen nach oben gehen. Die Ziele beim DHB mit Olympiasieg und EM-Medaille sind hoch, den Druck der großen Erwartungshaltung spürt Prokop aber nicht.

"Das setzt mich nicht so sehr unter Druck, wie die Formulierung es vielleicht erahnen lassen könnte", sagt der Bundestrainer. Die Aussage von DHB-Vizepräsident Bob Hanning mit dem Ziel Olympia-Gold sei damals "sehr mutig" gewesen, müsse aber auch realistisch eingeordnet werden. "Ja, wir wollen in Tokio eine Medaille erreichen, aber es ist ein übergeordnetes Ziel einer Leistung, die wir erstmal erbringen müssen. Deswegen ist das Erreichen unserer Handlungsziele von viel größerer Bedeutung. Die EM steht jetzt im Vordergrund."

Beim bevorstehenden Turnier ist die Zielsetzung klar definiert. "Erreichen wir das Halbfinale erneut, dann ist das für uns ein großer Erfolg", sagt Prokop:

" Wenn wir am Ende dann sogar etwas Schweres um den Hals baumeln hätten, dann wäre das die absolute Krönung. "

Es zähle aber auch die Art und Weise, "wie wir als Mannschaft auftreten. Wir wollen nicht nur die Handballfans, sondern viele Sportfans in Deutschland mitnehmen und in den Bann des Handballs ziehen."

(SID)