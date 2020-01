Neben Norwegen erreichte auch Portugal in der Gruppe D durch ein 27:24 (12:11) gegen Bosnien und Herzegowina vorzeitig die zweite Turnierphase. Die Franzosen um Superstar Nikola Karabatic gestalteten die Partie gegen Norwegen bis Mitte der zweiten Halbzeit ausgeglichen, doch dann zog der Co-Gastgeber unter den Augen von Bundestrainer Christian Prokop und dessen Spielern auf drei Tore davon.

Video - Sagosen auch gegen Frankreich nicht zu stoppen 02:02

Überragender Mann der Norweger war der künftige Kieler Sander Sagosen mit zehn Treffern. In der Gruppe B feierte Österreich in Wien beim 34:30 (18:17) gegen die Ukraine den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Um ganz sicher in die Hauptrunde einzuziehen, genügt den Österreichern zum Vorrundenabschluss gegen Nordmazedonien ein Unentschieden.

In Gruppe F sorgte derweil Slowenien für eine Überraschung. Das Team konnte sich die ersten Punkte holen und gewann gegen den klaren Favoriten aus Schweden mit 21:19.

Das könnte Dich auch interessieren: "Worst-Case-Szenario": DHB-Stars nach Pleite gegen Spanien bedient

(mit SID)