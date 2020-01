+++ Zum Aktualisieren HIER KLICKEN +++

Auf Wiedersehen

Damit verabschiedet sich Peer Kuni von Euch. Am Montag geht es für das Prokop-Team mit dem Spiel gegen Österreich weiter (20:30 Uhr). Vielen Dank fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal. Servus!

Fazit

Deutschland zeigt über 45 Minuten eine Weltklasse-Leistung gegen Kroatien. Nach 38 Minuten führte das Prokop-Team mit fünf Toren Vorsprung (17:12). Doch einige einfache Ballverluste laden die Kroaten wieder ins Spiel ein. Der Zugriff im Rückraum war auf einmal futsch, der starke Igor Karacic, am Ende mit sieben Toren erfolgreichster Werfer, drehte auf. Andi Wolff hielt die deutsche Mannschaft, die in den letzten 15 Minuten nur noch drei Tore erzielte, mit tollen Paraden im Spiel. Doch Karacic, Domagoj Duvnjak und Luka Stepancic waren am Ende zu stark. Die Kroaten feiern mit ihren Fans, Andi Wolff sitzt mit leerem Blick auf der deutschen Bank. Deutschland hat das Halbfinale nun so gut wie verspielt, Kroatien dagegen bleibt weiter ungeschlagen.

Kroatien - Deutschland: 60. Minute - 25:24

Kühn findet Kohlbacher am Kreis, der frei an Sego scheitert. Der Ball kommt nochmal zurück zu den Deutschen. Doch Häfner sucht etwas zu überhastet den Abschluss und wird geblockt. Das Spiel ist aus. Deutschland gibt in der Schlussphase den Sieg aus der Hand!

Pekeler klebt jetzt an Stepancic, Wiencek kommt zur Hilfe. Pekeler greift dem Kroaten dabei ins Gesicht und erhält seine dritte Zwei-Minuten-Strafe und damit die Rote Karte. Karacic nutzt den Freiraum und findet die Lücke in der Abwehr. Kroatien führt zum ersten Mal seit der Anfangsphase. Prokop nimmt seine letzte Auszeit. 50 Sekunden noch.

Kroatien - Deutschland: 58. Minute - 24:24

Reichmann mit seinem vierten Siebenmetertreffer. Dann packt Wiencek in der Abwehr nach langer Zeit mal wieder richtig energisch gegen Karacic zu. Gleich darauf macht es ihm Kohlbacher nach. Der Arm der Schiedsrichter geht hoch, Cindric muss es aus der Distanz versuchen. Der Mann vom FC Barcelona wirft aber links vorbei. Doch Duvnjak klaut Häfner den Ball und gleicht wieder aus. Heiße Schlussphase in Wien. Cernar zieht die Auszeit!

Kroatien - Deutschland: 55. Minute - 23:23

Glück für Wolff und Deutschland. Der Wurf der Kroaten landet an der Unterkante der Latte und prallt von da auf die Linie. Schmidt in der Offensive mit einem Offensivfoul, Karacic sagt Danke und gleicht mit einem Distanzwurf aus. Da bekommt Deutschland einfach keinen Zugriff auf den Scharfschützen.

Kroatien - Deutschland: 52. Minute - 22:23

Kroatien mit der Chance zur Führung, doch Wolff ist zur Stelle. Auf der Gegenseite verliert Kühn aber das Leder. Karacic mit einem Hammer aus der Distanz, wieder Wolff. Deutschland schwächelt jetzt im Angriff, doch Wolff hält die Deutschen im Spiel. Und gleich nochmal gegen Mancic, was ein Auftritt hier vom deutschen Schlussmann. Zerfahrenes Spiel jetzt mit vielen Fehlern. Gensheimer holt den Siebenmeter raus, Reichmann mit seinem dritten Treffer.

Kroatien - Deutschland: 49. Minute - 22:22

Deutschland mit dem siebten Feldspieler. Kühn nutzt das, lässt Hrstic halblinks stehen und trifft zum ersten Mal in dieser Partie über Asanin hinweg. Horvat sofort mit der Antwort, Asanin dann mit seiner ersten Parade gegen Kohlbacher. Schneller Gegenstoß und Kroatien gleicht aus.

Kroatien - Deutschland: 47. Minute - 20:21

Deutschland weiter bissig in den Zweikämpfen, Drux haut sich voll rein. Danach steht Häfner im Kreis, Siebenmeter für Kroatien. Duvnjak bleibt wieder cool und nagelt den Ball wuchtig vorbei an Wolff ins Tor. Häfner mit einem Schleuderwurf vorne, der prallt aber gegen den linken Pfosten. Stepancic bringt die Kroaten auf einen heran. Pekeler und Wiencek gehen in dieser Phase im Mittelblock zu spät raus auf die kroatischen Schützen. Prokop zieht die Auszeit.

Kroatien - Deutschland: 44. Minute - 18:21

Häfner mit einem Schlagwurf aus der Distanz ins linke obere Eck. Was für ein Gerät vom rechten Rückraumspieler. Kroatien auf der anderen Seite im Glück, Karacic versenkt den Abpraller gegen Wolff. Kroatien wechselt den Torwart, bringt Matej Asanin für Marin Sego. Doch Weber haut den nächsten Wurf rechts oben aus der Distanz rein.

Kroatien - Deutschland: 42. Minute - 16:19

Julius Kühn schmeißt vorne den nächsten Ball weg, die Kroaten laufen zum schnellen Gegenstoß und verkürzen. Deutschland schenkt in den letzten Minuten zu viele Bälle her und die Kroaten bestrafen das eiskalt. Weber auf der anderen Seite mit einem Weltklasse-Rückhandpass an den Kreis zu Jannik Kohlbacher. Der Kreisläufer bleibt cool.

Kroatien - Deutschland: 40. Minute - 14:18

Zwei einfache Fehler der Deutschen, zweimal bestraft von den Kroaten. Kastening antwortet aber von rechtsaußen. Der Hannoveraner steht bei 5 von 5. Unfassbar schwer seine Würfe zu lesen.

Kroatien - Deutschland: 38. Minute - 12:17

Und wieder Wolff. Der Torhüter wächst über sich hinaus, pariert den nächsten Ball. Wolff steht jetzt bei über 40 Prozent gehaltener Bälle. Duvnjak ist die Unzufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Bei einem Siebenmeter knallt der Kroate dem deutschen Torwart den Ball fast ins Gesicht. Kohlbacher holt im Kreis nach Anspiel von Drux zwei Minuten gegen Duvnjak raus. Die Laune des Spielmachers wird nicht besser, da Reichmann von sieben Metern erneut cool bleibt.

Kroatien - Deutschland: 35. Minute - 11:16

Kroatien versucht es mit dem siebten Feldspieler zu Beginn von Durchgang zwei. Doch Karacic versagen vor Wolff die Nerven. Der Teamkollege von Wolff bei Kielce wirft am Tor vorbei. Für Deutschland erzielt Kastening mit einem frechen Dreher das erste Tor in den zweiten 30 Minuten. Gensheimer legt direkt noch eins nach. Guter Start für das deutsche Team in Halbzeit zwei!

Kroatien - Deutschland: 31. Minute - 11:14

Die zweite Halbzeit hat begonnen. Kroatien beginnt.

Kroatien - Deutschland: 30. Minute - 11:14

Die deutsche Mannschaft zeigt in der Wiener Stadthalle die mit Abstand beste bisherige Turnierleistung. Von Beginn an konzentriert in der Abwehr und mit einem überragenden Andi Wolff im Kasten, der die kroatischen Superstars mit unfassbaren Paraden immer mehr zu Verzweiflung brachte. Vorne überzeugt der zuletzt etwas kritisierte Kapitän Uwe Gensheimer, der bislang, wie der ebenfalls sehr starke Philipp Weber, dreimal traf. Wenn das deutsche Team so weiterspielt, ist hier heute ein Sieg gegen die bislang ungeschlagenen Kroaten mehr als nur möglich. Gleich gehts weiter!

Zwei schnelle Tore für die Kroaten, angeführt von Domagoj Duvnjak, der sich da einmal mit voller Power gegen Pekeler durchtankt. Doch Kohlbacher holt zwei Minuten am Kreis gegen Musa raus und beruhigt das Spiel damit wieder. Häfner im Anschluss zu überhastet, verzieht komplett. Kohlbacher holt nach einem Gegentor nochmal mit einer schnellen Mitte einen Siebenmeter raus. Den wirft Tobias Reichmann mit der Schlusssirene gegen Kroatiens Ersatzkeeper Asanin ins rechte untere Eck. Starke erste Halbzeit der DHB-Mannschaft!

Kroatien - Deutschland: 28. Minute - 8:13

Patrick Wiencek erhält die nächste Strafe für Deutschland, bereits die sechste für das Prokop-Team. Man kann wirklich nicht behaupten, dass Deutschland nicht alles in die Waagschale wirft in dieser Partie. Aber wieder ist Wolff zur Stelle. Der 1,98m-Hüne mit einer sensationellen Partie, hält gleich zwei kroatische Würfe. Deutschland zieht auf fünf Tore davon!

Kroatien - Deutschland: 25. Minute - 8:11

Weber tankt sich gegen Stepancic durch, der ihn klammert. Der Deutsche trifft trotzdem und auch hier greifen die Unparteiischen ein und verhängen zwei Minuten gegen den kroatischen Rückraumspieler. Die erste Strafe für Kroatien. Auf der Gegenseite ist Wolff wieder zur Stelle und pariert den nächsten Wurf. Wolff ist hier langsam on fire. Weber holt gegen Musa einen Freiwurf raus und weil Duvnjak sich deswegen lautstark beschwert, sind die Kroaten nun nur noch zu viert. Fabian Böhm nutzt den Freiraum, wieder drei Tore Vorsprung für Deutschland.

Kroatien - Deutschland: 23. Minute - 8:9

Nächste Zwei-Minuten-Strafe für Deutschland und das ist mittlerweile schon die vierte! Hendrik Pekeler greift Stepancic ins Gesicht, klare Sache. Cindric nutzt das sofort aus und schon wieder unterbrechen die Schiedsrichter. David Schmidt hatte den Kroaten in der Luft gestoßen und auch er bekommt zwei Minuten. Deutschland nun fast zwei Minuten nur zu viert. Christian Prokop reagiert und nimmt eine Auszeit.

Kroatien - Deutschland: 21. Minute - 7:9

Stepancic haut den Ball frei vor Wolff an die Latte. Der deutsche Keeper war auch da am Ball dran. Weltklasse! Kroatien bleibt am Ball, Cindric ist über links mit einer schnellen seitwärts Bewegung durch und erzielt sein erstes Tor in diesem Spiel. Stepancic legt nach, nachdem Weber auf der anderen Seite getroffen hatte.

Kroatien - Deutschland: 19. Minute - 5:8

Deutschland zieht erstmals auf drei Tore davon. Gensheimer bleibt zunächst cool auf linksaußen, dann pariert Wolff hinten erneut stark, im schnellen Gegenzug ist erneut Gensheimer durch und bleibt cool. Kroatien-Coach Lino Cervar zieht sofort die Auszeit.

Kroatien - Deutschland: 16. Minute - 5:6

Deutschland ist hier voll im Spiel. Drux zieht ein Offensivfoul, begeht aber dann auf der anderen Seite selbst eins. Die Aggressivität ist aber weiterhin klar erkennbar. Wolff pariert gegen Stepancic und holt auch einen Siebenmeter der Kroaten aus dem Eck. Stark! Uwe Gensheimer bringt Deutschland nach einem schnellen Gegenangriff wieder in Front!

Kroatien - Deutschland: 13. Minute - 4:5

Sego und Wolff können sich zum ersten Mal auszeichnen. Sego pariert einen freien Wurf gegen Häfner. Auch Wolff taucht auf der anderen Seite ab und pariert. Da Philipp Weber aber zupackt, gibt es zwei Minuten. Den fälligen Siebenmeter guckt Wolff an die Latte.

Kroatien - Deutschland: 10. Minute - 4:4

Erste Zwei-Minuten-Strafe im Spiel und die geht an Kai Häfner, der am Kreis hart zugepackt hat. Deutschland wirkt in der Abwehr trotzdem wie gegen Weißrussland von der Beginn an hellwach und aggressiv. Trotzdem gelingt den Kroaten der Ausgleich.

Kroatien - Deutschland: 7. Minute - 3:4

Gute Einzelleistung von Kai Häfner, der gleich zwei Kroaten in der Mitte austanzt und Deutschland erstmals in Führung bringt. Und dann schlägt erneut Kastening zu. Der Hannoveraner klaut den Kroaten im Aufbauspiel den Ball, Doppelpass mit Paul Drux und rein damit ins kurze Eck. Mandic verkürzt auf der anderen Seite.

Kroatien - Deutschland: 5. Minute - 2:2

Starkes Tor von Duvnjak. Der kroatische Spielmacher steht förmlich in der Luft und hämmert den Ball an Wolff vorbei ins Tor. Doch wieder antwortet Deutschland im Gegenzug. Paul Drux mit der schnellen Mitte zum Ausgleich.

Kroatien - Deutschland: 3. Minute - 1:1

Kroatien erzielt durch Maric, der nach toller Kombination am Kreis freigespielt wird, das erste Tor. Timo Kastening antwortet auf der anderen Seite mit einem starken Wurf ins lange Eck!

Kroatien - Deutschland: 1. Minute - 0:0

Deutschland hat Anwurf. Es geht los!

20:30 Uhr - Erste Sieben

Deutschland startet mit Andreas Wolff im Tor. Kapitän Uwe Gensheimer und Youngster Timo Kastening beginnen auf den Außen. Dazu starten Paul Drux, Kai Häfner, Philipp Weber und Hendrik Pekeler.

20:25 Uhr - Deutsche Fans sind lautstark zu hören

Die Spieler werden gewohnt einzeln vorgestellt. Die deutschen Fans sind bei jedem Namen lautstark zu hören. Nach den Nationalhymnen geht es dann auch gleich direkt los!

20:22 Uhr - Mannschaften sind da

Die beiden Teams betreten die Arena in Wien. Die deutsche Mannschaft zuerst, dahinter Kroatien.

20:20 Uhr - Golla fällt aus

Nachrücker Johannes Golla fällt heute kurzfristig aus. Der 22-jährige Kreisläufer klagt über Übelkeit und bleibt ihm Teamhotel.

20:15 Uhr - Torhüter-Duell

Zwei Spieler, die mit Sicherheit heute im Fokus stehen werden, sind die beiden Torhüter. Marin Sego für die Kroaten und Andreas Wolff auf deutscher Seite. Mal sehen wer von beiden seine Farben heute mit zum Sieg trägt.

20:05 Uhr - Situation in der Deutschland-Gruppe

In den anderen heutigen Partien der Hauptrundengruppe 1 haben die Weißrussen Tschechien mit 28:25 (13:11) geschlagen. Beide Teams waren zuvor noch ohne Punkte in der Hauptrunde. Weißrussland hat jetzt wie Deutschland zwei Zähler auf der Habenseite. Mitfavorit Spanien ist derweil auch nach dem sechsten Spiel noch ohne Punktverlust. Die Iberer behielten gegen Co-Gastgeber Österreich die Oberhand und gewannen mit 30:26 (17:16). Spanien hat jetzt sechs Punkte, Österreich bleibt bei zwei.

17:00 Uhr - Ausgangslage

Ein Sieg ist für die deutsche Mannschaft Pflicht. Da Kroatien bereits zwei Punkte aus der Vorrunde in die Hauptrunde mitnehmen konnte und ihr erstes Hauptrundenspiel gegen Österreich mit 27:23 (13:8) gewann, liegen sie mit vier Punkten auf Rang zwei. Deutschland ist mit zwei Punkten Dritter. Mit einem Sieg würden sie mit Kroatien gleichziehen und hätten den Vorteil, den direkten Vergleich gewonnen zu haben. Bei einer Niederlage müsste Deutschland schon auf einen Ausrutscher der Kroaten in den nächsten Spielen hoffen. Dies ist allerdings unwahrscheinlich, bisher hat Kroatien nämlich alle Spiele bei dieser EM gewonnen.

15:00 Uhr - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Wien zum zweiten EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer in Gruppe I. Nach dem 31:23 (18:11)-Erfolg gegen Weißrussland am Donnerstag will die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop heute gegen Kroatien nachlegen. Peer Kuni begleitet euch heute durch die Partie, die um 20:30 Uhr angepfiffen wird. Viel Spaß!