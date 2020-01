+++ Zum Aktualisieren HIER KLICKEN +++

17:00 Uhr - Ausgangslage

Ein Sieg ist für die deutsche Mannschaft Pflicht. Da Kroatien bereits zwei Punkte aus der Vorrunde in die Hauptrunde mitnehmen konnte und ihr erstes Hauptrundenspiel gegen Österreich mit 27:23 (13:8) gewann, liegen sie mit vier Punkten auf Rang zwei. Deutschland ist mit zwei Punkten Dritter. Mit einem Sieg würden sie mit Kroatien gleichziehen und hätten den Vorteil, den direkten Vergleich gewonnen zu haben. Bei einer Niederlage müsste Deutschland schon auf einen Ausrutscher der Kroaten in den nächsten Spielen hoffen. Dies ist allerdings unwahrscheinlich, bisher hat Kroatien nämlich alle Spiele bei dieser EM gewonnen.

Video - Handballer heiß auf Duell mit Kroatien: "Hallendach wird wegfliegen" 01:24

15:00 Uhr - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Wien zum zweiten EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer in Gruppe I. Nach dem 31:23 (18:11)-Erfolg gegen Weißrussland am Donnerstag will die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop heute gegen Kroatien nachlegen. Peer Kuni begleitet euch heute durch die Partie, die um 20:30 Uhr angepfiffen wird. Viel Spaß!