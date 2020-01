Rechtsaußen Mikita Vailupau war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer der Weißrussen. Für Tschechien erzielte Regisseur Ondrej Zdrahala sieben Tore. Der 36-Jährige wurde anschließend als "Man of the Match", als bester Spieler der Partie, ausgezeichnet.

In der Wiener Stadthalle stehen am Samstagabend noch zwei Spiele auf dem Programm. Zunächst kann sich Titelverteidiger Spanien mit einem Sieg gegen Gastgeber Österreich (18:15 Uhr) so gut wie sicher für das Halbfinale qualifizieren.

Ab 20:30 Uhr (Hier geht's zum Liveticker) stehen sich dann Deutschland und die bisher ungeschlagenen Kroaten gegenüber.

