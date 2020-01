Um dieses zweite Hauptrunden-Ticket in Gruppe B spielen am Abend noch Tschechien und die Ukraine.

In Gruppe F holte auch Slowenien den dritten Erfolg im dritten Spiel und damit den Gruppensieg. Der WM-Dritte von 2017 gewann zum Abschluss in Göteborg gegen die Schweiz mit 29:25 (16:10) und wird damit in der zweiten Hauptrundengruppe starten. Frankreich fährt zumindest nicht sieglos nach Hause: Der dreimalige Weltmeister, dessen Aus bereits festgestanden hatte, holte beim 31:23 (14:13) gegen Bosnien-Herzegowina in Trondheim den ersten Erfolg.

Deutschland gegen Österreich am Montag

Das deutsche Team von Trainer Christian Prokop spielt zum Auftakt der zweiten Turnierphase am Donnerstag gegen Weißrussland, es folgen die Duelle mit Kroatien (Samstag) und Österreich (Montag). Am Mittwoch kommender Woche geht es dann gegen Tschechien oder die Ukraine.

Wie Titelverteidiger Spanien und Ex-Weltmeister Kroatien beginnt auch Österreich die Hauptrunde mit zwei Zählern. Deutschland startet wie die restlichen Gruppenkonkurrenten dagegen punktlos: Aus der Gruppenphase werden nur die Punkte mitgenommen, die gegen ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierte Gegner eingefahren wurden. Deutschland hatte gegen Spanien klar verloren.

(SID)