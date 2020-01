Gegner Lettland

Der deutsche Kontrahent ist zum ersten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Doch auch der Underdog hat einen Star: Dainis Kristopans. Der Lette ist 2,15 Meter groß und kommt auf 135 Kilogramm. Insbesondere für seine Wurfgewalt ist der 29-Jährige bekannt. Für das DHB-Team wird ein Schlüsselfaktor sein, ihn in den Griff zu bekommen.

Die Ausgangslage

In der Gruppe C ist Deutschland aktuell punktgleich mit den Niederlanden. Beide konnten ein Spiel gewinnen und haben somit zwei Punkte. Das Duell zwischen den Ländern konnte Prokops Team für sich entscheiden. An der Spitze steht Spanien mit vier Punkten. Gegner Lettland hat noch keinen Punkt. Bedeutet für die DHB-Auswahl: Sicherer Einzug in die Hauptrunde bei einem eigenen Sieg, einem Remis gegen Lettland, wenn die Niederlande nicht gegen Spanien gewinnt, bei einer Niederlage mit maximal neun Toren Differenz, wenn die Niederlande im späten Spiel gegen Spanien verliert.

Hallo und herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Lettland. Bisher hat das Team von Christian Prokop nur einen Sieg gegen die Niederlande geholt und steht im Spiel gegen Lettland mit dem Rücken zur Wand. Ab 18:15 Uhr begleitet Alice Jo Tietje Euch im Liveticker durch das entscheidende Match der DHB-Auswahl.

Das könnte Dich auch interessieren: Sagosen auch gegen Frankreich nicht zu stoppen