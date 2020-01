+++ Zum Aktualisieren HIER KLICKEN +++

13:00 Uhr - Ausgangslage für Österreich

Für die Österreicher verlief die Hauptrunde bisher zwar etwas ernüchternd, aber auch erwartungsgemäß. Nach einer furiosen Vorrunde mit drei Siegen gegen Tschechien, der Ukraine und Nordmazedonien startete der Co-Gastgeber mit zwei Punkten in die zweite Gruppenphase. Dann ging es in der Hauptrunde jedoch direkt gegen Spanien und Kroatien, diese Duelle gingen beide mit vier Toren Abstand verloren. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz sind die Österreicher hinter der punktgleichen DHB-Auswahl auf Rang vier. Während die deutsche Mannschaft ihren Platz bei einem Olympia-Qualifikationsturnier schon sicher hat, müssen unsere Nachbarn Gruppendritter werden, um sich für das Spiel um Platz fünf zu qualifizieren. Dessen Sieger bucht das Ticket für das Quali-Turnier.

12:45 Uhr - Motiviert gegen Österreich

Sollte Weißrussland heute nicht gegen Spanien gewinnen, steht also bereits vor Anpfiff des Spiels gegen Österreich das Aus fest. Dann geht es endgültig nur noch um die Ehre und einen versöhnlichen Turnier-Ausklang. Genau das ist auch das Ziel der deutschen Mannschaft, wie sie auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell erklärten:

12:30 Uhr - Mini-Chance auf das Halbfinale

Nicht nur die Niederlage selbst war bitter, viel schmerzlicher war das damit so gut wie besiegelte Aus bei dieser Europameisterschaft. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat die Mannschaft von Christian Prokop vier Punkte Rückstand auf die beiden Erstplatzierten Spanien und Kroatien und auch jeweils den direkten Vergleich verloren. Die einzige Chance doch noch das Halbfinale zu erreichen, wäre ein Dreiervergleich zwischen Spanien, Deutschland und Weißrussland. Dazu müssten die Deutschen und Weißrussland ihre ausstehenden Partien gewinnen und Spanien ihre beiden Spiele verlieren. Zudem müsste Weißrussland die Iberer im direkten Duell (heute um 18:15 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) deutlich besiegen. Dies käme jedoch einem Handball-Wunder gleich.

12:15 Uhr - Bittere Niederlage gegen Kroatien

Mit fünf Toren geführt, 45 Minuten überragend gespielt und am Ende doch mit einem Tor Rückstand (24:25) verloren: Die deutschen Handballer erlebten am Samstagabend ein bitteres Ende eines an sich hochklassigen Handballspiels. Dementsprechend waren auch die Reaktionen: "Nicht verdient, so zu verlieren": Die Reaktionen zum deutschen EM-Drama

12:00 Uhr - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Hauptrundenspiel der deutschen Handballer. Die DHB-Auswahl trifft heute in der Wiener Stadthalle auf Co-Gastgeber Österreich. Beide Fanlager dürften für eine tolle Atmosphäre sorgen. Eurosport.de ist für euch live dabei. Anwurf ist um 20:30 Uhr.

