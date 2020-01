LIVETICKER | Spiel um Platz fünf: Deutschland - Portugal

+++ Hier klicken zum Aktualisieren +++

Deutschland – Portugal: 22. Minute - 11:10

Das DHB-Team kann die Führung zweimal ausbauen, doch der Gegner bleibt hartnäckig und kontert die Treffer immer wieder aus, wodurch es beim Vorsprung von einem Tor bleibt.

Deutschland – Portugal: 19. Minute - 9:8

Beide Mannschaften erzielen jeweils einen weiteren Treffer. Besonders auffällig ist die Leistung von Rui Silva, der mit vielen Weltklasse-Anspielen an den Kreis glänzen kann, doch bei den Deutschen sticht Andreas Wolff bisher heraus, der die Chancen der Portugiesen ein ums andere Mal vernichtet.

Deutschland – Portugal: 16. Minute - 8:7

Das Timeout zeigt Wirkung, denn direkt nach Wiederanpfiff gelingt den Portugiesen der Ausgleich. Doch Marian Michalczik kann mit einem Wurf aus dem Rückraum direkt antworten. Nach mehreren Temporeichen hat Wolff viel Pech, als ein Wurf von Gomes von der Latte an seinen Rücken und ins Tor prallt.

Deutschland – Portugal: 13. Minute - 6:5

Die Angriffsreihen beider Mannschaften bieten jetzt tollen Sport und schließen ihre Offensivaktionen wohl überlegt ab. Beim Stand von 6:5 lässt die Konzentration aber nach und es folgen insgesamt fünf nicht genutzte Angriffe. Der portugiesische Trainer Paulo Pereira nimmt daher eine Auszeit.

Deutschland – Portugal: 9. Minute - 4:3

In doppelter Unterzahl kassiert das deutsche Team zwei Gegentreffer und muss nun aufpassen nicht in Rückstand zu geraten. Jedoch ist Druxs Zeitstrafe schnell abgelaufen und mit einer vollbesetzten Offensive und ein einem leeren Tor bringt Golla die DHB-Männer erneut in Front. Die Antwort der Portugiesen entschärft Wolff mit einem großartigen Reflex.

Deutschland – Portugal: 6. Minute - 3:1

Nun muss aber auch Wolff zum ersten Mal hinter sich greifen. Jedoch bringt die darauffolgende Aktion einen Siebenmeter für die Mannschaft von Bundestrainer Prokop, Tobias Reichmann konnte seine kleine Strafwurf-Flaute aus dem Spiel gegen Tschechien offensichtlich abschütteln und verwandelt souverän.

Deutschland – Portugal: 3. Minute - 2:0

Der DHB-Schlussmann rechtfertigt erstmals seine Aufstellung und macht auch den zweiten Torversuch der Portugiesen zunichte. Böhm kann im Anschluss für Deutschland auf 2:0 erhöhen.

Deutschland – Portugal: 2. Minute - 1:0

Doch die Südeuropäer nutzen den ersten Angriff nicht, sondern setzen den Wurf neben den Kasten von Keeper Wolff. Golla kann den direkten Gegenstoß zum ersten Treffer der Partie verwerten.

Deutschland – Portugal: Los geht’s

Los geht's in der Tele 2-Arena in Stockholm, Portugal ist in Ballbesitz.

INFO - Die ersten Sieben

Christian Prokop startet diesesmal wieder mit Andreas Wolff im Tor. Die sechs Spieler davor heißen Patrick Zieker, Fabian Böhm, Philipp Weber, Johannes Golla, Kai Häfner und Timo Kastening.

INFO - Siege gegen Tschechien und Österreich

Die DHB-Männer mussten durch eine bittere Niederlage gegen Kroatien den Halbfinaltraum schon früh begraben. Trotzdem präsentierte sich die Mannschaft in ihren beiden Abschlusspartien der Hauptrunde mit breiter Brust und fuhr gegen Österreich (34:22) und gegen Tschechien (26:22) zwei wichtige Siege für das Selbstbewusstsein ein. Der überragende Mann in beiden Spielen hieß Jogi Bitter. Der routinierte Schlussmann hatte durch seine etlichen Paraden einen großen Anteil an den Erfolgen.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum Spiel um Platz fünf der deutschen Handballer. Die DHB-Auswahl trifft heute in der "Tele 2-Arena", einem Fußballstadion mit einer Kapazität von 22.000 Plätzen, auf Portugal. Die Arena wird vermutlich spärlich besetzt sein, jedoch sind beide Teams hochmotiviert das Spiel für sich zu entscheiden. Eurosport.de ist für euch live dabei. Anwurf ist um 16:00 Uhr.

