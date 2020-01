Die deutschen Handballer sind mit einem sicheren Sieg gegen Außenseiter Spanien in die Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich gestartet. In Trondheim kommt es nun gegen Spanien zum mutmaßlichen Duell um den Gruppensieg. Auch die Spanier wurden in ihrem Auftaktmatch gegen Lettland ihrer Favoritenrolle gerecht.

Spanien - Deutschland heute live im TV

Das Vorrundenspiel der EM 2020 gibt es live im TV in der ARD zu sehen. Spielbeginn ist am Samstag, 11. Januar, um 18:15 Uhr.

Handball-EM: Spanien - Deutschland im Livestream

Die ARD bietet auf ihrer Website auch einen kostenlosen Livestream zum Match an.

Spanien - Deutschland: Die Handball-EM im Liveticker

Eurosport.de hält euch über das Geschehen bei der Handball-EM 2020 auf dem Laufenden. Hier gibt es neben News und zahlreichen Highlight-Videos auch Liveticker zu allen Spielen der deutschen Mannschaft.

Deutschland - Spanien: Bitter und Wolff die großen Trümpfe im Top-Spiel

Deutschland peilt nach dem Auftaktsieg gegen die Niederlande (34:23) den zweiten Sieg in der Gruppe C bei der Handball-EM 2020 an. Die Spanier gehen als Favorit in das Top-Spiel, doch das DHB-Team darf sich durchaus Chancen auf einen Coup ausrechnen. Vor allem wegen des erfahrenen Torhüter-Duos Andreas Wolff und Johannes Bitter, die gegen die defensivstarken Iberer der große Trumpf sein könnten.

