Um 20:30 Uhr erwartet uns zum Abschluss der Hauptrundengruppe I ein echter Handball-Kracher: In Budapest trifft Weltmeister Dänemark auf Olympiasieger Frankreich.

Die Dänen sind bereits für das Halbfinale qualifiziert. Durch den deutlichen Sieg der Isländer am Mittag gegen Montenegro (34:24) kommt aber echte Brisanz in dieses Topspiel: Frankreich braucht ein Unentschieden, um sich ebenfalls für das Halbfinale zu qualifizieren. Ansonsten steht Island im Halbfinale.

Zudem geht es um die Paarungen im Semifinale: Gewinnt Frankreich, qualifiziert sich der Olympiasieger nicht nur für die Vorschlussrunde, sondern trifft - aufgrund des dann gewonnenen direkten Vergleichs - als Gruppensieger auf Schweden.

EM Highlights: Frankreich erzwingt Auftaktsieg gegen Kroatien 14/01/2022 AM 11:19

Dänemark bekäme es dann im Halbfinale mit Titelverteidiger und Gruppensieger Spanien zu tun.

Verfolgt den Klassiker zwischen Dänemark und Frankreich live im Ticker:

INFO - Wie ist die Halbfinalkonstellation?

In der deutschen Gruppe II beendeten die Spanier die Hauptrunde als Gruppensieger. Der Titelverteidiger trifft also auf den Gruppenzweiten der Gruppe I. Holen die Dänen am Abend einen Punkt, treffen sie als Gruppensieger im Halbfinale auf Schweden und Island spielt gegen Spanien. Unterliegt Dänemark den Franzosen, wäre der Olympiasieger aufgrund des gewonnen direkten Vergleiches mit den Dänen Gruppensieger sogar. Dann würden die Dänen gegen die Spanier antreten. Alle Finalspiele werden in Budapest ausgetragen.

INFO - Frankreich kämpft gegen das Aus

Am Mittag gewann Island in der Hauptrundengruppe I deutlich 34:24 (17:8) gegen Montenegro. Damit liegen die Isländer in der Tabelle ebenfalls bei sechs Punkten, rangieren aber vor den Franzosen, weil sie den direkten Vergleich mit Frankreich 29:21 (17:10) gewannen - die klarste Niederlage des Olympiasiegers in der Geschichte der Europameisterschaften. Frankreich muss gegen Dänemark heute also mindestens Unentschieden spielen, um das Halbfinale zu erreichen.

Frankreich kassiert historische Pleite gegen Island - die Highlights

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Hauptrundenspiel der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Und was für ein Kracher! Weltmeister Dänemark trifft in Budapest auf Olympiasieger Frankreich. Dänemark ist schon für das Halbfinale qualifiziert. Halten auch die Franzosen den Traum vom EM-Titel am Leben? Pascal Steinmann tickert den Showdown ab 20:30 Uhr live für Euch.

