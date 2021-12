Kein Juri Knorr, kein Fabian Wiede, kein Hendrik Pekeler, kein Paul Drux: Etliche DHB-Stars werden im Aufgebot fehlen, wenn Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstag seinen Kader für die bevorstehende EM in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) benennt.

"Vor allem das Fehlen von Fabi und Paul ist für uns richtig schade. Sie sind Stützen des Teams, die verlässlich ihre Leistungen abrufen, wenn sie dabei sind", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID.

Neben Drux, der nach einer Knieverletzung im Herbst frühzeitig auf eine mögliche EM-Teilnahme verzichtet hatte, und Pekeler, der momentan eine Nationalmannschaftspause einlegt, sagten nun auch Knorr (nicht geimpft) und Wiede (private Gründe) ab. Linkshänder Wiede, bei der Heim-WM 2019 noch ins All-Star-Team gewählt, verpasst damit bereits das vierte große Turnier hintereinander.

"Wenn Fabi Wiede fit und gesund ist und den Kopf frei hat, dann ist er für jede Mannschaft der Welt eine Waffe", sagte Kromer betrübt. Denn diese Waffe steht dem völlig umgebauten deutschen Team um Neu-Kapitän Johannes Golla erneut nicht zur Verfügung.

Kretschmar: "Frage der Mentalität"

Überhaupt fällt auf, dass die Nationalmannschaft auf die Profis nicht mehr den ganz großen Reiz auszuüben scheint. "Es ist eine Einstellungssache, eine Frage der Mentalität", hatte Handball-Ikone Stefan Kretzschmar kürzlich im Interview mit dem "Mannheimer Morgen" gesagt und die fehlende Begeisterung für die Nationalmannschaft öffentlich moniert.

Zwar wolle er niemandem zu nahe treten, er habe dennoch "manchmal schon das Gefühl, dass da manch einer eine Nationalmannschaftseinladung umgehend mit dem Thema Belastung assoziiert", so der frühere Nationalspieler und heutige Sportvorstand der Füchse Berlin.

Schon vor der WM im vergangenen Januar in Ägypten gaben etliche Spieler Coach Gislason einen Korb, nun muss der Isländer erneut ohne einige seiner Stars auskommen. Zumal der langjährige Kapitän Uwe Gensheimer nach den Olympischen Spielen im Spätsommer seinen Rücktritt erklärt hatte und auch der schlachtenerprobte Rechtsaußen Patrick Groetzki (erwartet Nachwuchs) nicht zur Verfügung steht.

Bringen die jungen Wilden doch Erfolg?

Statt der Qualität der Akteure spielt deren Verfügbarkeit bei der Berufung offenbar eine immer größere Rolle. So dürften am Dienstag von Gislason 19 Spieler nominiert werden, von denen bis auf die verbliebenen Arrivierten wie Keeper Andreas Wolff oder Kreisläufer Patrick Wiencek viele bislang nur Szenekennern ein Begriff sind.

Der Verband sieht darin aber auch eine Chance. "Ich bin überzeugt davon, dass uns die nominierten Spieler Spaß machen werden", sagte Kromer: "Es ist eine spannende Mischung, die eine gnadenlose Begeisterung für die Nationalmannschaft mitbringt."

