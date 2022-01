Allerdings konnte das DHB-Team in den Spielen über weite Phasen mit den beiden Top-Nationen mithalten und zeigte beide Male eine ansprechende Leistung, erst recht wenn man die Begleitumstände mit den zahlreichen Coronafällen in der Mannschaft und zahlreichen Nachnominierungen einbezieht.

Dank der zwei mitgenommenen Punkte aus dem letzten Vorrundenspiel gegen Polen darf die DHB-Auswahl trotz der beiden Pleiten weiterhin vom Halbfinale träumen, auch wenn sie dabei auf Schützenhilfe angewiesen ist. Voraussetzung dafür ist aber ein heutiger Sieg im Handball-Klassiker gegen Schweden, die in der Hauptrunden-Gruppe II zwei Punkte vor Deutschland liegen.

Doch auch für diese Partie musste Bundestrainer Alfred Gislason aufgrund zwei neuer Coronafälle umbauen. Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert wurden am Samstag positiv getestet und fallen daher aus.

Gelingt der deutschen Mannschaft dennoch der erste Sieg bei dieser EM-Hauptrunde? Der Klassiker Deutschland gegen Schweden hier im Liveticker:

11:30 Uhr - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Hauptrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM in Ungarn und der Slowakei. Gegen Schweden muss heute unbedingt ein Sieg her, ansonsten ist der Halbfinal-Traum für die DHB-Auswahl endgültig ausgeträumt. Die Partie in Bratislava beginnt um 18:00 Uhr. Pascal Steinmann begleitet den Handball-Klassiker für Euch im Liveticker.

