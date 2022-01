Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit zwei Niederlagen in die Hauptrunde bei der EM in Ungarn und der Slowakei gestartet. Um zumindest theoretisch noch die Chance aufs Halbfinale zu wahren, muss die DHB-Auswahl ihr drittes Spiel am Sonntag, 23. Januar um 18:00 Uhr gegen Schweden gewinnen.

Die Schweden haben ihre beiden bisherigen Hauptrunden-Spiele gegen Russland und Polen für sich entschieden und liegen mit vier Punkten vor der deutschen Mannschaft (2 Punkte) auf Rang drei.

Angeführt wird die Hauptrunden-Gruppe II von Spanien mit sechs Punkten vor Norwegen (4) und Schweden (4). Deutschland ist Vierter. Nur die ersten beiden Nationen qualifizieren sich fürs Halbfinale. Ein Sieg ist für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason also Pflicht.

Hier gibt es alle Informationen zum Hauptrunden-Spiel zwischen Deutschland und Schweden.

Handball-EM: Deutschland - Schweden live im TV

Die Partie zwischen Deutschland und Schweden wird am 23. Januar von der "ARD" live im TV übertragen. Anwurf ist um 18:00 Uhr.

Deutschland - Schweden live im Livestream

Die "ARD" bietet zusätzlich zur TV-Übertragung auch einen Livestream an. Dieser ist in der ARD-Mediathek und auf Sportschau.de abrufbar. Zudem ist das Deutschland-Spiel auch auf Sportdeutschland.tv im Livestream zu sehen.

Handball-EM: Deutschland - Schweden im Liveticker

Eurosport.de begleitet das Hauptrundenspiel zwischen Deutschland und Schweden im Liveticker. Zudem gibt es auf Eurosport.de alle News und Hintergrundgeschichten zur Europameisterschaft sowie Highlight-Videos von zahlreichen EM-Partien.

