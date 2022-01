Mit drei Siegen aus drei Spielen gegen Belarus, Österreich und Polen setzte sich die deutsche Mannschaft von Alfred Gislason souverän als Gruppensieger in der EM-Gruppe D durch.

Nun startet das DHB-Team mit zwei Zählern im Gepäck als Tabellenführer in die Hauptrundengruppe II mit Spanien, Russland, Norwegen, Schweden und dem deutschen Gruppengegner Polen. Auch die Spanier marschierten makellos durch ihre Vorrundengruppe und zogen ebenfalls mit zwei Zählern in die Hauptrunde ein.

Am Mittwoch folgte für das Team um Kapitän Johannes Golla aber der nächste Schock: Weitere drei Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Inzwischen fehlen der deutschen Mannschaft zwölf Spieler.

Dennoch startet Deutschland am Abend (18:00 Uhr) gegen Titelverteidiger Spanien in Bratislava in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Verfolgt das Spiel live im Ticker.

INFO - Trio nach weiteren Coronafällen nachnominiert

Am Mittwoch hatte es drei weitere positive Befunde im deutschen Team gegeben. Insgesamt sind nun zwölf Nationalspieler betroffen. Bei den neuen Coronafällen handelte es sich um Rückraumspieler Sebastian Heymann, den bislang besten DHB-Schützen Christoph Steinert (17 Tore) und Turnierdebütant Djibril M'Bengue. Bundestrainer Alfred Gislason berief Lukas Stutzke, David Schmidt (beide Bergischer HC) und Tobias Reichmann (MT Melsungen) nach. | Zum Artikel

Weber über Corona-Ausbruch: "Eine riesige Scheiße"

INFO - Gislason euphorisch nach Gruppensieg

Alfred Gislason sah im perfekten Vorrundenabschluss der deutschen Handballer einen Mutmacher für die bevorstehende Hauptrunde. "Das bringt sehr viel Selbstvertrauen für die Jungs", sagte der Bundestrainer nach dem 30:23 gegen Polen , dem dritten Sieg im dritten EM-Spiel. Beim Auftakt in die nächste Turnierphase gegen Titelverteidiger Spanien wartet nun allerdings ein echter Brocken. | Zum Artikel

INFO - Ausgangslage

Beide Teams haben ihre drei Vorrundenspiele gewonnen und sich als Gruppenerster für die Hauptrunde qualifiziert. Somit gehen Deutschland und Spanien mit jeweils zwei Punkten in die Hauptrunde. Neben Spanien trifft das DHB-Team auf Norwegen, Schweden und Russland. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus. | Alle Fragen und Antworten zur Handball-Europameisterschaft

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spiel in der Hauptrundengruppe II. Ab 18:00 Uhr kämpft das DHB-Team in Bratislava gegen Titelverteidiger Spanien um die nächsten beiden Punkte auf dem Weg ins Halbfinale der Europameisterschaft. Jan-Lucas Krenzer tickert die Partie für Euch live.

DHB-Team feiert Klimpke: "Freue mich riesig für den Jungen"

