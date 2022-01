Füße hochlegen, Karten zocken, schlafen. Nach seinem Gala-Auftritt zum EM-Auftakt ließ es Kai Häfner ruhig angehen. "Akkus aufladen" lautete das Motto der deutschen Handballer am spielfreien Samstag, denn mit Österreich wartet am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker ) bereits die nächste EM-Prüfung auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason.

"Wir haben eine ausgeglichene Gruppe, in der du in jedem Spiel abliefern musst. Ansonsten kann das nach hinten losgehen", warnte Häfner vor Selbstzufriedenheit, versprach aber weitere "60 Minuten Vollgas". Gislason betonte: "Wir wollen unbedingt diese beiden Punkte und das Spiel gewinnen."

Mit den bisher erreichten zwei Zählern könne man schließlich "auch ausscheiden. Wir wissen, dass alles sehr eng ist in dieser Gruppe." Letzter deutscher Vorrundengegner sind dann am Dienstag (18:00 Uhr im Liveticker ) die Polen, die Österreich am Freitagabend 36:31 besiegten.

Der gute Turnierstart mit der deutlichen Leistungssteigerung gegen Belarus (33:29) sorgte für einen weiteren Stimmungsschub im deutschen Lager. Vor allem die Vorstellung Häfners. Der Europameister von 2016 dirigierte das DHB-Orchester wie ein ausgebuffter Konzertmeister, gab im Angriff Spieltempo und -rhythmus vor. So war Gislason noch am Samstag voll des Lobes über seinen Taktgeber, der neben seinen acht Treffern auch als Vorlagengeber glänzte: "Kai hat ein Riesenspiel gemacht."

Häfner in einer Schlüsselrolle

Häfner selbst nahm das Bohei um seine Person gelassen zur Kenntnis. "Das darf man alles nicht so hoch kochen", sagte der Rückraumspieler in die vielen Kameras und Mikrofone, von denen er am Samstag vor dem Teamhotel im Herzen Bratislavas umringt wurde: "Ich bin jetzt ein paar Jährchen dabei und weiß, dass es morgen Abend schon wieder ganz anders aussehen kann."

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Häfner bei der EM eine Schlüsselrolle zukommen dürfte. Nach den Absagen etlicher Stammkräfte im Vorfeld des Turniers gehört der Melsunger plötzlich zu den Go-To-Guys im Team. Häfner scheint das zu beflügeln, in Abwesenheit von Fabian Wiede (private Gründe) und Steffen Weinhold (DHB-Karriere beendet) sprüht er vor Spielfreude.

"Er war bei Olympia von sich selbst enttäuscht", sagte Gislason: "Jetzt freut es mich riesig, dass er nicht nur in diesem Spiel sehr gut gespielt hat." Schon bei der erfolgreichen EM-Generalprobe gegen Olympiasieger Frankreich hatte der 32 Jahre alte Routinier überragt. Zu Gute kommt ihm dabei sicherlich der taktische Kniff Gislasons, dass Debütant Christoph Steinert ihn in der Abwehr auf der halben Position entlastet, während Häfner auf Außen Kräfte schonen kann.

Nur als gesamtes Team kann Deutschland überzeugen

Will das deutsche Team ein erfolgreiches Turnier spielen, gibt es aber noch ein paar Baustellen. Besonders in der Defensive taten sich im ersten Durchgang gegen Belarus zu große Lücken auf, in der Statistik der beiden Torhüter Andreas Wolff und Till Klimpke stand zur Pause gerade einmal eine Parade. "18 Gegentore sind viel zu viel", monierte Kapitän und Abwehrchef Johannes Golla. Die Defensive solle schließlich "unser Prunkstück sein".

Zudem gilt es gegen die schwächer einzuschätzenden Österreicher, auch die unerfahrenen Spieler mehr einzubinden. Akteure wie Sebastian Heymann und Klimpke, aber auch Youngster Julian Köster und Luca Witzke könnten im weiteren Verlauf noch sehr wichtig werden. "Wir müssen jetzt alle Leute ins Turnier bringen", forderte Golla.

Gislason kündigte für das zweite Gruppenspiel einige Wechsel an. "Wenn man im Zwei-Tage-Rhythmus spielt, muss man den einen oder anderen wechseln", so der Isländer. Sorgen bereitet ihm das nicht: "Wir sind eine Mannschaft, in der jeder einen guten Tag haben kann. Von daher sehe ich kein großes Risiko, auf vielen Positionen zu wechseln."

