Damit kann Alfred Gislason zu jeder Partie der Vorrunde theoretisch 16 aus 19 Spielern auswählen. Dieser Kreis kann über ein sogenanntes "Late Entry" kurzfristig auf 20 vergrößert werden. Sowohl während der Vorrunde als auch während der Haupt- und Finalrunde sind bis zu zwei Wechsel aus dem im Dezember festgelegten 35er-Kader möglich.

Für Jannik Kohlbacher bleibt somit weiter die Chance, noch zum deutschen Team zu stoßen. Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen, der vor sechs Jahren mit Deutschland den EM-Titel geholt hatte, kuriert derzeit eine Adduktorenverletzung aus und fällt definitiv für die Vorrunde aus.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes trifft nach dem Auftakt gegen Belarus in der ersten Turnierphase am Sonntag (18:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) auf Österreich sowie am Dienstag (18:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) zum Abschluss auf Polen.

