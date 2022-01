Handball

Handball-EM - Dramatische Schlussphase: Frankreich zieht ins Halbfinale ein und entreißt Dänemark den Gruppensieg

Lange sieht in diesem Spiel nichts danach aus, dass Olympiasieger Frankreich einen Punkt mitnimmt und sich für das Halbfinale der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei qualifiziert. Doch in einer unglaubliche Schlussphase drehen die Franzosen im Dika Mem das Spiel (30:29) und entreißen Dänemark sogar den Gruppensieg. Die unglaublichen letzten Sekundes dieses Hauptrunden-Dramas im Video.

00:05:00, vor 3 Stunden