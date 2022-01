Die alten Spanier hüpften wie kleine Kinder über das Spielfeld und konnten ihren erneuten EM-Coup kaum fassen. Mit einem 29:25 (13:14) besiegte der Titelverteidiger den favorisierten Weltmeister Dänemark und erreichte erneut das Endspiel. Im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) greifen die Iberer nach ihrem dritten EM-Gold nacheinander.

Bester spanischer Werfer vor 7286 Zuschauern im MVM Dome in Budapest war Rechtsaußen Aleix Gomez Abello mit elf Treffern. Zudem zeigte Torhüter Gonzalo Perez de Vargas eine überragende Leistung und ließ die Dänen-Stars um Torjäger Mikkel Hansen (8 Treffer) vor allem in der Schlussphase verzweifeln.

Dänemark, das schon seit 2012 auf einen EM-Titel wartet, hatte in der ersten Halbzeit bereits mit vier Toren in Führung gelegen, ehe die Spanier im zweiten Abschnitt das Kommando übernahmen und am Ende hochverdient in ihr viertes EM-Finale in Serie einzogen.

Endspielgegner der Spanier, die in der Hauptrunde auch das deutsche Team bezwungen hatten (29:23), ist der Sieger der Partie zwischen Olympiasieger Frankreich und Rekord-Europameister Schweden. Das zweite Halbfinale steigt am Freitagabend (20:30 Uhr).

Norwegen wird EM-Fünfter

Vor den Halbfinalspielen hatte Norwegen sich den fünften Platz gesichert. Das Team um den Kieler Sander Sagosen (8 Tore) besiegte Island am Freitagnachmittag nach Verlängerung mit 34:33 (27:27, 16:12) und schnappte sich damit ein Ticket für die Handball-WM, die im kommenden Jahr in Schweden und Polen stattfindet.

"Eine Medaille zu gewinnen, dafür sind wir hier, und wie immer wollen wir jetzt den ganzen Weg gehen. Daran besteht kein Zweifel", hatte Dänen-Coach Nicolaj Jacobsen vor der Neuauflage des olympischen Halbfinales angekündigt. Dieser Wille war beiden Teams von Beginn an deutlich anzumerken. Doch es fehlte zunächst an Präzision. Technische Mängel wechselten sich ab mit teils haarsträubenden Fehlpässen und einigen Fehlwürfen.

Davon profitierten im ersten Abschnitt die Dänen. Hinten hielt der Kieler Torhüter Niklas Landin einen Wurf nach dem anderen und vorne zeigte sich vor allem Rückraum-Ass Hansen treffsicher. Als Jungstar Mathias Gidsel nach 18 Minuten zum 8:4 einnetzte, schien es für den Weltmeister der Jahre 2019 und 2021 nach Plan zu laufen.

Doch Spanien blieb ausgesprochen cool und vor allem dank der Paraden von Keeper Perez de Vargas im Spiel. Bis zur Pause war der Rückstand auf ein Tor geschmolzen. Als die Mannschaft von Trainer Jordi Ribera beim 17:16 erstmals in Führung ging, nahm das Schicksal für die Dänen seinen Lauf. Spanien baute seinen Vorsprung weiter aus und ließ nichts mehr anbrennen.

