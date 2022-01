Wie zunächst " Sky " berichtete, sind die Tests von Rückraumspieler Christoph Steinert, mit 17 Treffern der bisher erfolgreichste deutsche Werfer im Turnier, sowie von Djibril M’Bengue und Sebastian Heymann positiv ausgefallen.

Dies deckt sich mit "SID"-Informationen. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle in der deutschen Mannschaft auf zwölf.

Ad

Am sogenannten "freiwilligen Training" in Bratislava am Nachmittag hatten nur zwölf Spieler teilgenommen.

EM Deutschland trotzt Corona-Chaos: DHB-Team sichert sich Gruppensieg VOR 21 STUNDEN

Neben dem genannten Trio fehlte auch der am Montagabend erst nachnominierte Kieler Rune Dahmke.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Gislason euphorisch nach Sieg gegen Polen: "Mit Abstand beste Leistung"

(SID)

Weber über Corona-Ausbruch: "Eine riesige Scheiße"

EM Hens sorgt sich nach Coronafällen um die EM: "Auf Messers Schneide" VOR EINEM TAG